Centro Direzionale Regionale

Centro Direzionale Regionale, Lega: ''Sì al centro no alle imposizioni da parte del Governo Regionale''

Gruppo consiliare Lega Palermo sì al Centro Direzionale no alle imposizioni da parte del Governo Regionale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/04/2020 - 09:12:24 Letto 376 volte

"Dopo la presa di posizione della Lega all'Assemblea regionale siciliana, è giusto che anche il gruppo a Palazzo delle aquile esprima le sue perplessità in merito al progetto del centro direzionale", a dirlo sono i quattro consiglieri della Lega Igor gelarda, Marianna Caronia, che è anche deputato regionale Lega all Ars, Alessandro Anello ed Elio Ficarra.

"Un progetto bello è importante a cui la Lega è favorevole, ma nella misura in cui porti un arricchimento e non caos nella nostra città. Un'opera così imponente e così importante che prevede carichi urbanistici e stravolgimenti di parte della viabilità e della vivibilità della città non può non essere vagliato dal Consiglio Comunale.

Un progetto così importante deve essere in armonia con tutti gli strumenti di pianificazione, primi fra tutti il Piano Regolatore e il Piano della mobilità, che lo rendano coerente con lo sviluppo della città, continuano i 4 esponenti del partito di Matteo Salvini.

Non vogliamo creare nuovi mostri e non capiamo il perché di questa maratona sul Centro Direzionale proprio adesso da parte della Regione mentre siamo in piena emergenza coronavirus."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!