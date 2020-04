Centro Direzionale Regionale

Centro Direzionale Regionale, M5S: ''Il progetto va discusso in Aula''

''La città è dei palermitani. Progetto Centro Direzionale Regionale sia discusso in Consiglio Comunale'', dichiara il Capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Palermo, Antonino Randazzo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/04/2020 - 16:44:45 Letto 347 volte

“Un'opera faraonica come quella del Centro Direzionale Regionale che avrà un impatto enorme non può essere discussa di corsa e al di fuori della pianificazione della città e dal consiglio comunale.



Abbiamo sempre avuto perplessità sull'opera e riteniamo che Il Consiglio Comunale di Palermo deve poter svolgere in pieno il proprio ruolo di programmazione, soprattutto per un intervento di questo impatto e che si presenta difforme dal PRG”.



Lo dichiara il Capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Palermo, Antonino Randazzo, dopo che, ieri, la seduta della commissione Bilancio all'Ars ha rinviato l'esame delle disposizioni attuative del progetto del Centro direzionale della Regione siciliana che dovrà sorgere a Palermo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!