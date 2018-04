Morto folgorato

Cerca il rame ma muore folgorato *VIDEO*

╚ rimasto folgorato dentro un cementificio dismesso nel rione Cep di Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/03/2018 - 12:47:55 Letto 752 volte

È morto dentro una proprietà abbandonata. Alessandro Damasco, 36 anni, è rimasto folgorato dentro un cementificio dismesso, l’ex Sicomed, in via Fondo Gallo, nel rione Cep. L’uomo è stato trasportato dai familiari all'ospedale Cervello; i medici hanno provato a lungo a rianimarlo ma senza successo. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia. Da una prima ricostruzione sembra che la vittima con altre tre persone stesse cercando rame e ferro.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!