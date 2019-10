dispersi

Cercano castagne a Ficuzza e si perdono, salvati dai vigili del fuoco

In salvo i ragazzi che si erano persi nel bosco della Ficuzza per raccogliere castagne.

Nel pomeriggio di oggi il nucleo SAF ( Speleo Alpino Fluviale) del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo è intervenuto per mettere in salvo alcuni ragazzi che si erano persi nel bosco della Ficuzza per raccogliere castagne.

Dopo essersi addentrati in una zona impervia non riuscendo ritrovare il sentiero di ritorno hanno chiesto aiuto.

Il personale SAF, dopo averli raggiunti grazie alle tecniche di geolocalizzazione, li hanno recuperati con Tecniche SPeleo Alpino Fluviale facendo una cordata lungo il sentiero scosceso.

