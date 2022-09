lavoro

Cgil: ''Lavoro sia il centro delle azioni del nuovo governo''

La Fondazione Di Vittorio stima che oltre 9 milioni di persone siano in seria difficoltà con il lavoro.

Pubblicata il: 10/09/2022

"A chi governerà chiediamo che affronti in modo serio questi problemi e chiediamo che le questioni del lavoro e della giustizia sociale siano il centro delle azioni che debbono essere messe in campo". Lo ha detto il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, riferendosi allo studio della Fondazione Di Vittorio che stima che oltre 9 milioni di persone siano in seria difficoltà con il lavoro.

"Noi lo diciamo in maniera molto chiara: abbiamo delle proposte da fare e le metteremo in campo", ha aggiunto.

Fonte: TGCOM24

