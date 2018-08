Meteo

Che tempo farà a Ferragosto?

Caldo ma non troppo. Nella settimana più “spensierata” dell’anno, il meteo sarà decisamente instabile. Sarà quindi un Ferragosto bagnato quello che sta per arrivare, per colpa della seconda perturbazione del mese che mercoledì 15 colpirà ampie aree del centro e del sud Italia, secondo le previsione del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.

Per la giornata di festa molte nubi al primo mattino su Emilia-Romagna, Regioni centrali ed aree costiere meridionali tirreniche, potranno portare rovesci o temporali. Salva la Sicilia, dove non sono previste piogge, ma la perturbazione arriverà nel prossimo weekend, portando quindi un abbassamento delle temperature e un primo stacco all’estate.

Cari siciliani quindi il Ferragosto è salvo ma attenzione agli ultimi giorni della settimana quando potreste essere sorpresi da veri temporali caraibici.

