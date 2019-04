Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta?

previsioni meteo

Che tempo farÓ a Pasqua e Pasquetta?

E la domanda che al momento tiene banco: che tempo farÓ a Pasqua? E poi a Pasquetta?

Si è ufficialmente aperta la settimana santa che porta a Pasqua. E la domanda che al momento tiene banco e’: che tempo farà a Pasqua? E poi a Pasquetta. Se le previsioni fino a qualche giorno fa sembravano decisamente negative per gli amanti di gite e grigliate, da ieri invece sembra che proprio per domenica prossima e poi lunedì possa esserci un netto miglioramento.

Dopo la pioggia di ieri e di oggi in varie zone della Sicilia, tra cui a Catania e Palermo, da martedì in poi le cose dovrebbero andare meglio, con un deciso miglioramento da nord a sud e con la speranza che per Pasqua e Pasquetta il meteo sia stabile.

Cosa che dovrebbe essere, seguendo il "decorso" di quello che sarà la Settimana Santa. Dopo la fase caratterizzata da rovesci che ci saranno fino a domani, rimonterà quindi l’alta pressione, le precipitazione cesseranno e le temperature saliranno. Insomma il meteo sarà più soleggiato, con ampie schiarite e senza precipitazioni degne di note. Una buona notizia quindi in vista del lungo ponte pasquale, anche se servira’ ancora qualche giorno per capire definitivamente se il bel tempo ci accompagnerà per Pasqua e Pasquetta.

