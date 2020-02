crisi dell'editoria

Chiudono le edicole e i giornali vengono venduti nei dispenser a Palermo

A Palermo alcuni quotidiani vengono venduti nei distributori automatici di merendine, bibite e caffŔ.

Chiudono le edicole. E i giornali, alcuni quotidiani, vengono venduti nei distributori automatici di merendine, bibite e caffè. I primi dispenser sono stati sistemati al posto di due edicole di via Mazzini e piazza Sant'Oliva, a Palermo. Tra merendine, caffè, bibite e profilattici ci sono pure i giornali, poche copie dentro buste per difendersi dal gelo prodotto dal frigorifero, per sperimentare la vendita. A Palermo la crisi dell'editoria ha decimato le edicole passate ormai da 250 a 100.

