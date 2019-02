crollo calcinacci

Chiuso ponte Bonagia, traffico in tilt

Crollano calcinacci dal ponte di Bonagia, chiusa un tratto della carreggiata centrale di viale Regione Siciliana, in direzione Catania.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/02/2019 - 14:23:09 Letto 681 volte

Crollano calcinacci dal ponte di Bonagia, chiusa un tratto della carreggiata centrale di viale Regione Siciliana, in direzione Catania.

La polizia municipale informa che è in corso "una verifica di staticità del Ponte" e annuncia la "chiusura al transito, con deviazione". Sul posto i vigili urbani e personale Anas per deviare il traffico. Si registrano già le prime code e incolonnamenti già all'altezza della rotonda di via Oreto.

Nel pomeriggio la verifica si sposterà nelle corsie laterali per scongiurare eventuali rischi.

Traffico in tilt.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!