Chiuso tratto di autostrada Palermo-Catania, disagi per gli automobilisti

Pubblicata il: 18/11/2019 - 15:53:33

Chiusa temporaneamente al traffico l'autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione Catania tra gli svincoli di Termini Imerese e Agglomerato Industriale.

Il provvedimento si è reso necessario in seguito all’accertamento, da parte delle squadre di Anas, della presenza di un giunto di dilatazione danneggiato lungo il viadotto Fiumetorto.

In alternativa è possibile percorrere la strada statale 113 Settentrionale Sicul, tra lo svincolo di Termini Imerese e quello di Agglomerato Industriale. Non è stato possibile istituire il doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, perché la carreggiata in direzione Palermo, nello stesso tratto, è attualmente interessata da un intervento di rifacimento del cavalcaferrovia.

