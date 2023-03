Chiusura anello ferroviario, consigliere Rini: ''Con la variante urbanistica apportate tante migliorie''

Chiusura anello ferroviario

10/03/2023

«Approvata in Consiglio comunale la variante urbanistica che permetterà la realizzazione della fermata Turrisi Colonna e la conseguente chiusura dell’Anello Ferroviario. Un’opera strategica, di circa 130 milioni di euro, che si attendeva da anni e per la quale la Commissione Urbanistica ha svolto un importantissimo lavoro, di sinergia approvato all’unanimità. La Commissione, infatti, ha apportato tante migliorie e interventi a beneficio della città, che prima non erano previsti. Ad esempio, saranno realizzati un parco vegetale, piste ciclabili, zone per lo sport all’aperto, servizi igienici pubblici e, infine, la progettazione e la realizzazione di fondamentali interventi in via Francesco Spallitta e la via Adrian Gian Giacomo. Esiste un nuovo metodo per l’efficacia delle deliberazioni urbanistiche ed è quello della condivisione della pianificazione delle scelte generali, senza inutili tifoserie, perché giochiamo tutti nella stessa squadra: il futuro di Palermo. Per questo la Commissione urbanistica ha dedicato numerose sedute per analizzare l’atto ed emendarlo, in alcuni casi anche insieme all’Amministrazione Lagalla, d’intesa con l’assessore Maurizio Carta e RFI, in modo che, seppure si tratti di un parere, sia sempre un atto di responsabilità urbanistica e quindi politica».



Lo dichiara il presidente della Commissione Urbanistica Antonio Rini.

