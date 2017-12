palermo

Chiusura dell'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, Orlando: ''atto grave e inspiegabile''

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, si è espresso in merito all'annunciata chiusura della sede palermitana dell'Agenzia nazionale per i Beni Confiscati...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/12/2017 - 12:48:11 Letto 468 volte

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, si è espresso in merito all'annunciata chiusura della sede palermitana dell'Agenzia nazionale per i Beni Confiscati, che sarà operativa con l'avvenuta pubblicazione della nuova legislazione antimafia in Gazzetta Ufficiale.

"L'annunciata chiusura degli uffici di Palermo, Napoli e Milano dell'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati è un atto grave e inspiegabile che suona ancor più beffardo considerando che è stato deciso durante l'approvazione del codice antimafia. Ancor più grave e adombrata dalle motivazioni che possono averla determinata, è la decisione di creare una unica sede decentrata a Reggio Calabria.

Non è necessario ricordare a tutti che Sicilia, Campania e Lombardia sono le regioni con il maggior numero di beni confiscati, ma al di là del mero dato statistico, credo che sia la storia della confisca dei beni e della loro gestione, in positivo e in negativo, a rendere necessario non dare alcun segnale di disimpegno da questi territori.

In un momento in cui sarebbe necessario dare segnali chiari di potenziamento delle strutture preposte alla lotta alla mafia e alla confisca e gestione dei beni confiscati, ci si muove in direzione diametralmente opposta, col rischio che anziché risolvere i problemi manifestatisi negli anni sulla velocità ed efficienza delle procedure, queste subiscano un ulteriore aggravio, depotenziando l'efficacia della normativa sul riutilizzo a fini sociali dei beni e dei capitali mafiosi”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!