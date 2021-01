Covid-19

Chiusura scuole a Palermo, Orlando: ''Scelta doverosa e di prudenza visto il dilagare dei contagi'' *VIDEO*

''Tutto ciò è purtroppo il risultato derivato e che dovrà fare riflettere i tanti incoscienti che contribuiscono al diffondere dei contagi non rispettando le elementari regole'', ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

"La chiusura delle scuole è stata una scelta doverosa e di prudenza a fronte del dilagare dei contagi in Sicilia e a Palermo mai registrato prima. Questa scelta è anche una forma di rispetto per la scuola che continuerà con la didattica a distanza la propria attività, consapevoli di quanto sia grande la sofferenza per non poter vivere la scuola in presenza." Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

"Tutto ciò - continua il Sindaco - è purtroppo il risultato derivato e che dovrà fare riflettere i tanti incoscienti che contribuiscono al diffondere dei contagi non rispettando le elementari regole e stupendosi, poi, se i loro figli non possono frequentare di presenza la scuola."

"Oggi - conclude Orlando - è il tempo della responsabilità di tutti e di ciscuno. Con altri sindaci siciliani, in attesa delle decisioni dei governi regionale e nazionale, abbiamo pensato di limitare il danno riducendo il rischio di pericolo per la vita dei bambini e per quella di tutti".





