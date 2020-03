Chiusura ville comunali

Chiusura ville comunali nel weekend, Gelarda: ''Controproducente. Orlando rivaluti la decisione''

Gelarda: ''Chiusura delle ville comunali a Palermo fine settimana mi sembra controproducente. Chiedo al sindaco di rivalutare la decisione''.

Pubblicata il: 14/03/2020

"Pur capendo che il Sindaco Orlando sia stato spinto da prudenza nell’ordinare che i parchi e le ville comunali venissero chiusi i fine settimana, tuttavia credo che allo stato attuale questo provvedimento sia inutile se non addirittura controproducente” dichiara il capogruppo della Lega a Palermo Igor Gelarda.

“Considerato, infatti, che il decreto prevede che si possa fare attività motoria, e che anche i bambini ne hanno diritto, concentrare le persone tutte nelle zone fruibili della Favorita e del parco del Foro Italico rischia veramente di creare assembramenti. A maggior ragione perché la primavera è alle porte e ci saranno delle giornate molto belle. Grosse realtà come Villa Giulia, Villa Trabia e il Giardino Inglese, fermo restando di quest’ultimo la chiusura della zona giochi, sono una valvola di sfogo importante per i cittadini che vogliono fare due passi . E sono abbastanza grandi da evitare assembramenti di gente, se utilizzati insieme al Parco della Favorita e al Foro Italico. Siamo in una situazione difficile, ma dobbiamo anche valutare un minimo l' impatto psicologico di questi provvedimenti sulle famiglie, considerato che quello economico è stato già devastante,e non sappiamo per quanto tempo saremo costretti a queste restrizioni", conclude Gelarda”

