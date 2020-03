Chiusura ville e giardini comunali, Frasca Polara: ''Estendere fino al 3 aprile''

Chiusura ville comunali

"Chiudere ville e giardini comunali per tutta la durata del decreto Conte", la proposta del Presidente dell'VIII Circoscrizione Marco Frasca Polara.

19/03/2020

"Chiudere ville e giardini comunali per tutta la durata del decreto Conte". E' questa la proposta del Presidente dell'VIII Circoscrizione Marco Frasca Polara, che scaturisce dalla decisione del Sindaco di chiudere gli spazi verdi fino al 22 marzo.



"Occorre estendere questo provvedimento fino al 3 aprile. Ho già chiesto al Sindaco di correre ai ripari. È lui la massima autorità sanitaria in città - dichiara il presidente dell'VIII Circoscrizione Marco Frasca Polara - Queste proroghe non hanno senso e rischiano di disorientare i cittadini".

