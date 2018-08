aggressioni

Ci risiamo, ancora un'aggressione al Civico

Ancora un'aggressione al pronto soccorso dell'ospedale Civico.

Ancora un’aggressione al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Un’infermiera del Triage la scorsa notte è stata scaraventata a terra da una paziente in attesa di essere visitata. È accaduto la scorsa notte tra i corridoi dell’ospedale di via Tricomi. Secondo una prima ricostruzione - sono intervenuti i carabinieri e le guardie giurate - l’infermiera, refertata per un trauma cranico sarebbe stata prima aggredita verbalmente dal marito della donna e poi afferrata e scaraventata a terra da quest'ultima. Durante la caduta ha subìto la rottura degli occhiali. Refertato anche un operatore socio-sanitario colpito nel tentativo di placare gli animi.

Fonte: Carabinieri

