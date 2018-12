tentato furto

Ciaculli, tentano di rubare gli infissi da una casa: due arresti

tratti in arresto per furto in concorso due palermitani, sorpresi a depredare infissi in alluminio da un'abitazione in località Ciaculli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/12/2018 - 14:40:15 Letto 375 volte

L’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato ha consentito di pervenire, nei giorni scorsi, agli arresti di due soggetti responsabili di furto aggravato.

Sono stati, infatti, tratti in arresto per furto in concorso i palermitani A.G. 28enne e S.C. 26enne, sorpresi a depredare infissi in alluminio da un’abitazione in via Giulio Tenaglia, in località Ciaculli.

Poco dopo la mezzanotte è stata segnalata su linea 113 la presenza di due persone incappucciate nei pressi di uno stabile. Gli agenti del Commissariato di P.S. Brancaccio in servizio di prevenzione e controllo hanno raggiunto in pochi minuti il luogo indicato. A breve distanza hanno notato due soggetti, ancora incappucciati, che si allontanavano frettolosamente dai luoghi. Scesi prontamente dalla vettura di servizio, in ben che non si dica li hanno raggiunti e bloccati. Adiacenti al muro di cinta della strada, vi erano appoggiati alcuni infissi in alluminio, ma da un controllo più approfondito della zona, condotto con l’ausilio di un altro equipaggio della Polizia di Stato nel frattempo sopraggiunto, i poliziotti non solo hanno constatato che le finestre dell’abitazione segnalata erano prive degli infissi in alluminio esterni, ma hanno scoperto che altri serramenti erano stati caricati su una vettura, parcheggiata poco lontano.

L’auto è risultata intestata ad uno dei due individui bloccati, fugando così ogni possibile dubbio circa la responsabilità del furto. I due giovani, inoltre, davanti all’evidenza dei fatti hanno ammesso di aver perpetrato il furto. L’autovettura in questione, oltretutto priva della copertura assicurativa dallo scorso agosto, è stata posta sotto sequestro, poichè utilizzata per compiere il reato.

Fonte: Polizia di Stato

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!