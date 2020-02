Cicciolina: ''Mi candido alle elezioni''

Elezioni

''Visto l'andazzo di questo governo sto pensando di rientrare in politica'', a parlare è Ilona Staller, in arte Cicciolina.

«Ho fondato un partito che si chiama Dna - Democrazia Natura Amore, e visto l’andazzo di questo governo sto pensando di rientrare in politica. Se mi candido in caso di elezioni anticipate? Sì». A parlare è Ilona Staller, in arte Cicciolina, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

Il suo è un partito di sinistra, di centro o di destra? «Di centro». Lei, che è stata parlamentare per una legislatura, si è lamentata perché con la nuova legge sui vitalizi il suo è sceso notevolmente. «E' passato da 3100 euro lordi a 1000», spiega annunciando di aver presentato ricorso.

