Ciminna: scoperta discarica abusiva accanto al cimitero

Scoperta una vera e propria discarica abusiva nel centro storico del comune, proprio accanto al cimitero.

Pubblicata il: 23/06/2019

Ieri i carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Nipaaf (nucleo investigativo polizia ambientale agroalimentare e forestale), con la collaborazione dei militari della stazione carabinieri di Ciminna, hanno scoperto una vera e propria discarica abusiva nel centro storico del comune, proprio accanto al cimitero.

All’interno di un’area recintata, estesa poco meno di 1000 mq, i militari hanno trovato rifiuti di ogni tipo, anche pericolosi: quattro automezzi parzialmente demoliti, varie parti di carrozzeria, pneumatici, materiale ferroso e plastico, recipienti per carburante, sfabbricidi di vario tipo, nonché diversi manufatti in eternit che si presentavano lesionati in più punti.

I militari hanno rintracciato il proprietario, il quale è stato deferito all’autorità giudiziaria per gestione non autorizzata di discarica di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

L’area è stata sottoposta a sequestro e sono in corso verifiche per valutare il danno ambientale.

Fonte: Carabinieri

