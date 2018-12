aggressione autista amat

Cimino: ''Aumenteremo vigilanza nei bus''

''Avvieremo una campagna di sensibilizzazione. Non blinderemo i nostri bus, né il vano motore che deve restare facilmente apribile per motivi di sicurezza'', lo dice il presidente di Amat di Palermo, Michele Cimino.

"Speriamo che Amat possa diventare testimonial dei valori giusti. Per questo avvieremo una campagna di sensibilizzazione. Non blinderemo i nostri bus, né il vano motore che deve restare facilmente apribile per motivi di sicurezza". Lo dice il presidente di Amat di Palermo, Michele Cimino, intervistato sul caso dell'autista picchiato ieri da un gruppo di giovani.

L'uomo è ancora ricoverato, sotto l'osservazione dei medici, in terapia intensiva all'ospedale Villa Sofia. L'aggressione è avvenuto alla fermata di Villa Adriana, quando un gruppo di giovani ha tentato di forzare il vano motore dell'autobus. Accortosi di quanto stava accadendo, l'autista sceso dal mezzo e si è avvicinato ai giovani. A quel punto l'autista è stato aggredito con calci e pugni. I passeggeri hanno subito allertato i carabinieri e il 118. Secondo le prime informazioni sarebbero stati circa dieci giovani ad accerchiarlo.

Solidarietà del M5s all’autista Amat aggredito a Palermo da una banda di vigliacchi:

“Le aggressioni agli autisti dell'Amat stanno diventando una consuetudine intollerabile. Per impedire altri assalti, forse sarebbe il caso di adottare nuove misure che fungano da deterrente per i malintenzionati, come le telecamere a bordo degli autobus e la reintroduzione delle guardie giurate che potrebbero senza dubbio scoraggiare questi vigliacchi che si prendono la briga di malmenare una persona durante lo svolgimento del proprio lavoro che, oltretutto, rappresenta un servizio per l'intera comunità cittadina. Il M5S condanna fermamente questi vili atti e, esprimendo solidarietà alla vittima, si augura che i responsabili del pestaggio siano presto assicurati alla giustizia”. La nota è stata firmata dal consigliere comunale del M5S, Concetta Amella, e dai parlamentari cinquestelle di Palermo, Roberta Alaimo, Steni Di Piazza, Valentina D’Orso, Aldo Penna, Giorgio Trizzino e Adriano Varrica.

