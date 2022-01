Cimitero dei Rotoli

Cimitero dei Rotoli, mancano i sacchi per i rifiuti speciali. Gelarda e Pitarresi: ''La gestione è una antologia di disastri''

Ancora problemi per il cimitero dei Rotoli, stavolta legato agli spurghi che non si possono effettuare a causa della mancanza dei sacchi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/01/2022 - 14:15:03 Letto 460 volte

"La gestione del cimitero dei Rotoli è una antologia di disastri. In questo momento mancano i sacchi per rifiuti speciali necessari per spurgare le salme sepolte molti anni fa e quindi necessari per fare spazio a nuove bare. Sacchi che devono contenere zinco, legno e i resti dei vestiti e che sono trattati come rifiuti speciali. Tutto questo provoca ulteriori ritardi e disagi nelle sepolture. In questo momento non è possibile, per esempio, fare spazio nelle tombe di famiglia che necessitano di estumulazioni. E quindi ci sono feretri che pure avrebbero il posto già assegnato , tombe di famiglia appunto, che sono costrette ad attendere oltre 20 giorni al deposito. Ma non solo non è la prima volta che mancano i sacchi al cimitero, ma addirittura è già la seconda volta dall'inizio del 2022. Una situazione che ormai è diventata paradossale ma fotografa la gestione che l'amministrazione ha sul principale cimitero della città. Questa è l'ennesima, incredibile, vergogna che interessa il cimitero dei Rotoli. Abbiamo chiesto immediatamente l'intervento dell'assessore Sala perché è intollerabile che manchino pure i presidi necessari alle estumulazioni, oltre alla vergogna delle 900 bare a deposito e di cui ancora non si hanno notizie certe sulla loro posizione. E si è presentata un interrogazione consiliare per capire come vengono gestite le gare per l'acquisto di questo materiale specie se, in meno di 30 giorni, già i sacchi sono finiti due volte".

Lo ha dichiarato il capogruppo della Lega a Palazzo delle Aquile, Igor Gelarda insieme a Maria Pitarresi, consigliere della prima circoscrizione.

