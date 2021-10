loculi temporanei

Cimitero dei Rotoli, Orlando firma ordinanza per la costruzione di 424 loculi temporanei

Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato una ordinanza che consentirà di realizzare 424 loculi temporanei al cimitero di Santa Maria dei Rotoli.

Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato una ordinanza che consentirà di realizzare 424 loculi temporanei al cimitero di Santa Maria dei Rotoli. L’atto è il risultato delle decisioni assunte dalla Cabina di regia voluta dal sindaco nell’ambito delle iniziative messe in campo per fronteggiare l’emergenza cimiteriale in città.

“Quella dei cimiteri è un’emergenza che non ha bisogno di commissari, ma di risorse e strumenti che abbiamo chiesto con forza al Governo nazionale – commenta Orlando –. Nel frattempo facciamo quanto è nelle nostre possibilità per dare risposte a tante famiglie che attendono di poter dare degna sepoltura ai propri cari".

“Si tratta di collocare 424 loculi che consentiranno di dimezzare il numero di salme in deposito – spiega l’Assessore ai Cimiteri Toni Sala - anche in assenza del piano triennale delle opere pubbliche. Il Rup ha stimato in quattro mesi i tempi tecnici per l’affidamento, l’esecuzione e il collaudo dei lavori, ci auguriamo che questa, insieme alle altre iniziative intraprese, ci consenta di tornare al più presto alla normalità”.

I loculi temporanei saranno posizionati nei viali di Santa Maria e di Santissima Trinità e hanno già ottenuto il parere igienico sanitario favorevole in sede di conferenza di servizi.

