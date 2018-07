sostanze stupefacenti

Cinisi: coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti, arrestato un 41enne

Pubblicata il: 21/07/2018

I Carabinieri della stazione di Cinisi hanno tratto in arresto per il reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio il 41 enne, F. G. del posto e denunciato per il medesimo reato un 25enne di Terrasini.

Sono stati rinvenuti all’interno di un abitazione una piantagione indoor di 6 piantine corredate da un sistema di illuminazione ed areazione nonché 150 grammi di sostanza già pronta per lo spaccio.

I Carabinieri hanno poi sequestrato una bilancia di precisione, materiale vario per la coltivazione, manuali e riviste del settore oltre che l’intero sistema di coltivazione. F.g. è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con il rito direttissimo.

Dopo la convalida dell’arresto il 41enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria ed all’obbligo di dimora in Cinisi.

Fonte: Carabinieri

