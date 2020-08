Cipriano (C.E.P.): Musumeci oltre che sprovveduto si sta dimostrando inadeguato

“I porti non sono competenza della regione, approntiamo solo misure di sicurezza sanitarie” afferma al tg3 Regionale (del 12/08/20-h14.00) il Presidente della Regione Nello Musumeci. Risponde a caldo a Musumeci il Presidente del Comitato Etico Popolare Antonio Cipriano che afferma:

“Il Presidente è uno sprovveduto al quale diamo il patentino di miglior racconta frottole e spieghiamo il perché: se è vero che il Regime Doganale della Regione (e quindi i porti) sono di competenza esclusiva della Stato ai sensi dell'art. 39 dello Statuto Regionale, è anche vero però che l'art. 21 dello Statuto Regionale recita che : “ ...Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione. 2. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per l’esplicazione di singole funzioni statali...”; ma viene dimenticato sovente che l'art. 31 dello Statuto Regionale, che è uno Statuto Autonomo, prevede come : “Al mantenimento dell’ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della Polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l’impiego e l’utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l’impiego delle forze armate dello Stato. 2. Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale congiuntamente al Presidente dell’Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l’interesse generale dello Stato e la sua sicurezza. 3. Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell’Isola dei funzionari di polizia. 4. Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi”. Posto ciò in sintesi, come Comitato Etico Popolare, riaffermiamo con più veemenza come il Presidente Regionale Musumeci sia particolarmente sprovveduto, perché al di fuori della Dogana ha tutta la prerogativa per far valere la propria competenza in difesa della Regione … e maggiormente c'è l'ha dal momento in cui neanche lo Stato Italiano rispetta le proprie competenze in merito allo Statuto Regionale Siciliano che comunque continua a disapplicare. Diciamo ed affermiamo ciò, (dopo che l’abbiamo evidenziato più volte in diversi articoli), perché è chiaro ormai come il Governo Italiano scavalchi il Presidente Regionale, come appare chiaro e poco evidente il lavoro che più che congiunto appare disgiunto tra Governo Italiano e Regione Siciliana, poiché sia gli interesse generali sia la sicurezza dello stato italiano che la difesa e compromessa, con i continui sbarchi, mentre lo stato italiano attraverso sia il Presidente del Consiglio, quanto attraverso il Ministero dell'Interno ed il Ministro della Difesa sono i primi responsabili di questi fatti ed in quanto tale andrebbero citati in giudizio; così come esattamente andrebbe citato in giudizio il Presidente della Regione Nello Musumeci che sta cincischiando ed urlando al vento, dimostrando solo collaborazionismo con uno stato colonizzatore che a sua volta si sta facendo colonizzare e sta colonizzando per l'ennesima volta la Sicilia. Musumeci ha competenze in materia di sicurezza e Forze di Polizia, faccia valere le proprie competenze. Non vuole sbarchi, non vuole tendopoli, ma gira voce che i migranti li stiano spostando come pedine da uno hotspot all'altro, perdipiù con casi di positivi al Covid tra gli stessi migranti, che tra l’altro stanno aumentando ( e vero che siamo tutti figli di un Dio, ma certamente nessuno di noi vuole discriminare, ma siamo eticamente per il bene collettivo dell’umanità). Il Presidente della Regione ha competenza in Sicilia.. lo Stato Italiano, vuole e può comandare solo sulla dogana ma certamente no al di là della zona di confine; oltre la Dogana comanda la Sicilia, il Presidente può disporre di Esercito e Forze di Polizia come vuole . Musumeci è stato scaltro a farsi mandare l'esercito, lo utilizzi per evitare ogni tipo di sbarco. Possono stare su Navi in quarantena ? Si , ma ci si può opporre allo sbarco. Il Presidente vuole evitare l'uso dell'esercito ? Può sempre costituire una Forza di Polizia Siciliana. Ma si ricordi in considerazione dei positivi al Covid che emergono tra i migranti; si ricordi a tale proposito sempre l'articolo 438 del Codice Penale: “... nessuno può cagionare diffusione di epidemia...”