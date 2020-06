Circoli della Lega dei Meridionali

''Circoli della Lega dei Meridionali'', Anna Zizzo nominata Coordinatore per la Regione Sicilia

Il presidente Albelice: ''Un incarico che premia professionalitÓ e competenza politica''.

Pubblicata il: 15/06/2020

“Ho voluto dare un segnale forte e determinato, che sono certo sarà da stimolo anche nelle altre regioni in cui sono presenti i circoli, per offrire al sud e alla Sicilia un’occasione di riscatto che partisse dalle nostre energie più giovani e sane. Per questo motivo ho deciso, insieme al direttivo centrale dei Circoli riunitosi a Bruxelles, di conferire la nomina di coordinatore per la Regione Sicilia all’avvocato Anna Zizzo. Una giovane donna che coniuga pienamente le qualità professionali a quelle politiche misurate sul campo da consigliere comunale, prima eletta nella sua lista a Bagheria, e da componente di Anci giovani, con grande competenza e valore”. È quanto ha dichiarato il Presidente nazionale dei Circoli della Lega dei Meridionali, Salvatore Albelice.

“La Sicilia vive da tantissimi anni una drammatica situazione economica e infrastrutturale che ha visto complice una classe dirigente da sempre poco attenta alle esigenze dei cittadini e dei territori, privilegiando, invece, le proprie carriere politiche e non la ‘res pubblica’. I siciliani, grandi lavoratori, hanno fatto la fortuna in giro per l’Italia e per il mondo, ma non hanno mai preso realmente in mano il destino della propria terra”.

“Il movimento ‘Circoli della Lega dei Meridionali’ - ha continuato Albelice - nasce, dunque, come opportunità per questa isola e per il meridione facendo leva sulle proprie migliori risorse. Solo la Sicilia salverà la Sicilia, e chi pensa di potere affidare il futuro della nostra terra a progetti politici nati altrove, non ha ancora imparato la dura lezione di questi ultimi cinquanta anni”.

“Crediamo che rinnovare non debba significare rinunciare a quanto acquisito nelle diverse esperienze, ma semmai esaltarlo ed in questo i circoli dei meridionali si pongono in alternativa a quei movimenti che ancora credono che si possa fare politica senza formazione e competenza”.

“Anna Zizzo - ha detto infine Albelice - ha tutta la mia stima ed in ragione di questo avrà la massima autonomia nel dettare la linea politica del movimento in Sicilia. Lei ed il numeroso gruppo di giovani consiglieri che hanno già aderito a questo progetto, e che continuano ad aderire, sono certo faranno un grande lavoro per la nostra terra”.

