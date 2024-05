Città Metropolitana, la Uil: ''Pronto l'accordo per il comparto''

cittÓ Metropolitana di Palermo

CittÓ Metropolitana, la Uil: ''Pronto l'accordo per il comparto''

Siglata dalle organizzazioni sindacali l'ipotesi di accordo per il personale del comparto della cittÓ Metropolitana di Palermo.

"Già lo scorso novembre si era definita una prima bozza di contratto decentrato ma adesso - fanno sapere il segretario aziendale Gioacchino Aiello e il segretario organizzativo della UIL-fpl Antonio Romeo - abbiamo apportato importanti novità introducendo nuovi istituti che riguardano tutto il personale e in modo particolare, autisti di mezzi leggeri e portieri.

Se per gli autisti sono previste nuove indennità di reperibilità per le mansioni di portierato svolte nelle varie sedi dislocate, per gli autisti abbiamo chiesto e ottenuto nuovi istituti di incentivazione.

L'accordo prevede inoltre lo stanziamento di 100 mila euro dal fondo del comparto per aumentare le indennità dei funzionari di elevata qualificazione e un aumento della copertura finanziaria per le specifiche responsabilità.

Siamo estremamente soddisfatti dei contenuti del nuovo accordo - concludono - e per questo ringraziamo anche il direttore del personale dott.Antonio Calandriello e il direttore generale dott. Nicola Vernuccio che hanno manifestato disponibilità e sensibilità".

"Plaudiamo al grande lavoro svolto dai nostri dirigenti sindacali congratulandoci per un traguardo inedito nella storia della contrattazione e che vede un contratto già definito a maggio come mai era accaduto" - afferma il segretario generale Uil-fpl Sicilia e Palermo Totò Sampino.

Fonte: Uil

