Cittadella della Polizia

Cittadella della Polizia, via libera dal Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale oggi ha approvato la variante al progetto per la realizzazione del complesso polifunzionale della Polizia.

Il consiglio comunale ha votato la delibera che permetterà alla Polizia di Stato di iniziare il trasferimento dei suoi uffici presso la Cittadella di via Pitrè. Tutto era bloccato perché nel progetto originario era prevista anche la costruzione di una strada che collegasse via Pitrè con via Leonardo Da Vinci, per rendere più fluido il traffico. Purtroppo, però, per una serie di ragioni burocratiche, questa bretella non è stata ancora realizzata, nonostante il primo stralcio dei lavori della cittadella della polizia siano già terminati. Dopo l’incontro la settimana scorsa al provveditorato alle opere pubbliche con i capigruppo dei gruppi consiliari le cose però sono cambiate.

"Un plauso al Consiglio Comunale che oggi ha approvato la variante al progetto per la realizzazione del complesso polifunzionale della Polizia. Tale scelta, costruita in sinergia col Provveditorato interregionale delle opere pubbliche, consentirà di continuare i lavori per la realizzazione dell'opera e soprattutto darà ai cittadini palermitani la possibilità di usufruire di una strada importante per la viabilità urbana." Lo dichiara Giusto Catania, assessore all'Urbanistica e proponente dell'atto deliberativo.

"Il nuovo carico urbanistico dell'area di Boccadifalco - continua l'assessore Catania - sarà assorbito positivamente grazie alla bretella che collegherà via Pitrè con via Leonardo da Vinci; inoltre sgraverà il Centro storico, ed in particolare l'itinerario arabo-normanno, della pressione veicolare derivata dalla presenza degli uffici della questura e della squadra mobile."

Soddisfazione Movimento 5 Stelle

“Accolgo con soddisfazione la decisione del Consiglio comunale di Palermo che consentirà di sbloccare i 102 milioni di investimenti che abbiamo destinato poco più di un anno fa. La direzione, di buon senso, è quella tracciata col prezioso contributo del Provveditorato alle Opere Pubbliche, per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, dichiara Adriano Varrica, deputato nazionale del Movimento 5 Stelle.

Lega: "Dimostrazione di vicinanza alla città e alle Forze dell'Ordine"

"Sono estremamente soddisfatto - dichiara il capogruppo della Lega Igor Gelarda, che è anche appartenente alla Polizia di Stato - che il consiglio comunale abbia dato l'agibilità sbloccando una situazione che si trascinava da anni. Da poliziotto e da cittadino riconosco l'importanza di avere una struttura unica per la polizia, più funzionale che permetterà ai miei colleghi in divisa di lavorare in condizioni migliori e di offrire, quindi, maggiore sicurezza a tutti i cittadini. Penso ad ‘esempio ai nuovissimi locali della polizia scientifica, che è diventato un fiore all'occhiello della Questura palermitana. Una promessa che avevo fatto ai palermitani e ai miei colleghi, lo sblocco di questa situazione, e che ora grazie alla collaborazione di tutto il consiglio comunale, con a capo il Presidente del Consiglio Totò Orlando, si è realizzata".

Giulio Tantillo capogruppo di Forza Italia: “Siamo soddisfatti perché con questa delibera si realizzerà la tanto attesa strada di collegamento tra via Pitre’ e via L. Da Vinci. Una valvola di sfogo per i tanti cittadini che vivono nei quartieri di Altarello Baida Uditore-Passo di Rigano Borgo Nuovo. Un ringraziamento al consiglio e al Provveditorato alle OO. PP della Sicilia e al Ministero degli Interni. Il gruppo Forza Italia auspica che la cittadella della polizia possa essere realizzata in breve tempo x poter dare alla città un polo di eccellenza per la sicurezza."

