Cittadino di Balestrate positivo al Covid19

Secondo quanto riferito dallo stesso sindaco di Balestrate, sarebbe un ragazzo tornato da fuori la Sicilia lo scorso 23 marzo.

Secondo quanto riferito dallo stesso sindaco di Balestrate Vito Rizzo, il soggetto coinvolto sarebbe un ragazzo tornato da fuori la Sicilia lo scorso 23 marzo.

Di seguito le parole del primo cittadino: «Ho appena ricevuto comunicazione da Asp che uno dei tamponi fatti venerdì , ad un nostro concittadino tornato da fuori dalla Sicilia, è risultato positivo. Il soggetto, che ho già contattato telefonicamente, è in totale isolamento da più di 14 giorni, non ha avuto e non ha alcun sintomo, dovrà ovviamente continuare la quarantena. Non ha avuto contatti con familiari. Evitate di continuare a chiedere in pubblico o in privato il nominativo».

