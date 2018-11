Di Maio niente corleone

Clamoroso, Di Maio rinuncia al comizio a Corleone *VIDEO*

Luigi Di Maio rinuncia alla visita a Corleone dopo le dichiarazioni del candidato Maurizio Pascucci, che ha pubblicato una foto con un nipote di Bernardo Provenzano.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/11/2018 - 18:40:44 Letto 467 volte

Luigi Di Maio rinuncia alla visita a Corleone dopo le dichiarazioni del candidato Maurizio Pascucci, che ha pubblicato una foto con un nipote di Bernardo Provenzano, che gestisce un bar, e ha aperto al dialogo con i parenti dei mafiosi. "Le sue frasi - dice - sono gravi".

"Non posso correre il rischio che un ministro, lo Stato, salga su un palco dopo quella foto e dopo che c'è stato un appello al dialogo con le famiglie dei mafiosi", ha spiegato Di Maio nel corso di una diretta Facebook. "Le famiglie che meritano ascolto e vicinanza sono quelle delle vittime di mafia. Andremo avanti nella lotta alla criminalità organizzata. Faremo piazza pulita di corrotti e mafiosi", ha aggiunto Di Maio, che ha confermato gli appuntamenti in programma domani a Palermo, in mattinata ai Cantieri navali e nel pomeriggio un incontro con cento imprenditori siciliani.

L'affermazione di Claudio Fava, Presidente della commissione parlamentare antimafia siciliana in merito alla pubblicazione: “Certamente non è un reato farsi una foto con un parente di uno dei più spietati boss mafiosi che la storia ricordi, ma pubblicare quella foto sui social è una scelta inopportuna, soprattutto per chi si candida come sindaco di un paese che ha subito lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Siamo sicuri che il vicepresidente Di Maio, oggi in visita elettorale a Corleone, lo spiegherà adeguatamente al candidato del M5S”.

Ti potrebbe interessare? Di Maio nel Palermitano chiude al campagna elettorale a Corleone

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!