emergenza rifiuti

Clamoroso ma vero, da sabato Bellolampo chiuderà i cancelli, emergenza rifiuti a Palermo

Clamoroso ma vero, da sabato la discarica di Bellolampo chiuderà i battenti, lasciando Palermo ad una nuova, ennesima emergenza. Perche?

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/10/2018 - 09:12:23 Letto 438 volte

Clamoroso ma vero, da sabato la discarica di Bellolampo chiuderà i battenti, lasciando Palermo ad una nuova, ennesima emergenza. Perche? La discarica non potrà accogliere nemmeno un chilo di spazzatura perché ha raggiunto il limite massimo consentito.

L'amministratore unico, Giuseppe Norata, sarà costretto a sbarrare i cancelli e a impedire agli autocompattatori di entrare. “Resterà attivo solamente l’impianto di compost per il conferimento dell’umido – si legge nel Giornale di Sicilia - il perché di questa decisione – se verrà confermata, a meno di improvvise accelerazioni autorizzative dell’ultimora - è un concentrato di lentezza, accidia, burocrazia, errori, azzard o. Un anno di solleciti Dall’inizio dell’anno l’allarme saturazione di Bellolampo è su tutte le scrivanie che contano: dal Comune, alla Regione, alla Rap. E tutti i tavoli tecnici, le riunioni, le intese e i pareri concordavano su un punto: per consentire alla discarica di durare ancora un po’, in attesa che si realizzi la settima vasca, bisogna autorizzare l’ampliamento dei margini della sesta in modo da avere più spazio dove «abbancare» i rifiuti. Al momento, l'autorizzazione integrata ambientale (Aia) consente 1.740.939 metri cubi: la richiesta è quella di alzare l’asticella a un milione e 900 mila metri cubi. La Regione ha chiesto integrazioni ai progetti, evidentemente non perfetti da parte di Rap. Un scambio vorticoso che ci ha portato fino a oggi”.

Ti potrebbe interessare? Rischio chiusura Bellolampo, nuovo esposto in procura del M5s

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!