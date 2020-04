coronavirus

Click Day per Cassa integrazione in Sicilia, Sammartino: ''Rischia di diventare disastro informativo''

''Il click day per l'accesso alla Cassa Integrazione in deroga in Sicilia rischia di diventare disastro informativo. Assessore Scavone intervenga immediatamente'', è l'allarme lanciato da Luca Sammartino.

04/04/2020

"Il click day per l'accesso alla Cassa Integrazione in deroga in Sicilia, rivolta ai datori di lavoro che non possono accedere ad altri strumenti, rischia di tradursi in un disastro informatico".

E' l'allarme lanciato da Luca Sammartino, parlamentare regionale di Italia Viva e presidente della Commissione Cultura, Lavoro e Formazione dell’Assemblea Regionale Siciliana che proprio sul tema Cigd si riunirà martedì 7 aprile con l'audizione online di tutte le parti coinvolte e dell'Assessorato Lavoro. Proprio martedì infatti prenderà il via la presentazione delle domande nella piattaforma online predisposta dalla Regione.

"Ho voluto che la V commissione - prosegue Sammartino - riaprisse l'attività proprio dal tema del lavoro, ascoltando sindacati e associazioni di categoria. Infatti i professionisti che assistono le aziende evidenziano come ci siano varie criticità tecniche oltre alla necessità di disporre di risorse adeguate per non lasciare fuori nessuno. Ho scritto una nota all'Assessore Scavone per chiedere un intervento urgente volto a superare le criticità tecniche, che rischiano di lasciare migliaia di lavoratori privi di copertura con le conseguenze sociali che è facile intuire".

