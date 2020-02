cambiamenti climatici

Clima insolito, la Coldiretti Palermo lancia l'allarme: ''Siamo molto preoccupati''

''I cambiamenti climatici sono in atto e stanno mandando in tilt la natura e l'agricoltura'', denuncia Coldiretti Palermo.

Pubblicata il: 11/02/2020

Clima insolito, temperature sopra la media e agricoltura che rischia di subire gravi danni. Una situazione che sta avendo ripercussioni inevitabili sul comparto agricolo: "I cambiamenti climatici sono in atto e stanno mandando in tilt la natura e l'agricoltura con lo stravolgimento delle stagioni e l'alternarsi di calamità estreme", denuncia Coldiretti, che ha stimato in 1 miliardo il danno causato dagli insetti alieni in Italia, mentre le conseguenze dei cambiamenti climatici con sfasamenti stagionali ed eventi estremi hanno causato una perdita in Italia di oltre 14 miliardi di euro nel corso del decennio tra produzione agricola nazionale, strutture e infrastrutture rurali.

“Le temperature sono alte – ha detto il vicepresidente di Coldiretti Palermo Giuseppe Marsolo - questo non fa altro che creare uno stress per le piante, che accompagnate da questa temperatura vanno direttamente in fiore, come mandorlo e pesco. Questo causa solo stress che poi con una riduzione delle temperature, fa solo perdere tutta la produttività prevista”.





