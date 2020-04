Coronavirus

Clinica Villa Maria Eleonora, salgono a 18 i contagiati

Gli esiti dei nuovi tamponi hanno portato i positivi a 18.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/04/2020 - 20:01:55 Letto 926 volte

Salgono a 18 i positivi al coronavirus nella clinica Villa Maria Eleonora, la clinica palermitana dove si eseguono delicati interventi cardiochirurgici. Questa mattina erano stati trovati i primi sei.

Adesso gli esiti dei nuovi tamponi hanno portato i positivi a 18. La più grave è una donna di 73 anni che è stata trasportata all’Hospital Covid di Partinico. La struttura è stata messa in quarantena. Ancora non si conosce quanti tra i nuovi 12 positivi sono medici o pazienti. Da ieri il personale è blindato nella struttura. Medici e operatori che non erano di turno sono stati posti in quarantena obbligatoria a casa.

All'interno della clinica si trovano attualmente 19 tra personale sanitario e medici, oltre a 8 dipendenti di gestione organizzativa, e tutti rimarranno all’interno della struttura fino all’esito dei tamponi disposti dall'Asp. A scopo preventivo, in accordo con le istituzioni, il personale al momento non in servizio, i pazienti dimessi dal 19 marzo e i loro familiari sono stati contattati per essere sottoposti a tampone.

