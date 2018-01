clochard

Clochard morto a Palermo, La Piana: ''le istituzioni devono intervenire nella lotta alla povertÓ''

''Il disagio sociale ed economico cresce nelle nostre cittÓ e per questo da tempo chiediamo un coordinamento fra tutte le forze in campo, prima di tutto le associazioni di volontariato con istituzioni e parti sociali...''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/01/2018 - 18:24:29 Letto 386 volte

“Il disagio sociale ed economico cresce nelle nostre città e per questo da tempo chiediamo un coordinamento fra tutte le forze in campo, prima di tutto le associazioni di volontariato con istituzioni e parti sociali, per rompere il muro dell’indifferenza verso chi soffre e soprattutto intervenire concretamente potenziando i servizi sociali”.

Ad affermarlo è Leonardo La Piana segretario Cisl Palermo Trapani, dopo l’ennesimo caso di un clochard morto a Palermo. “Bisogna incalzare di più le istituzioni a tutti i livelli nella lotta alla povertà, al diffusissimo fenomeno degli homeless e sostenere sempre di più il mondo del volontariato, che già con i pochi mezzi a disposizione, fa tanto per aiutare chi vive di stenti”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!