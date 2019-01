Cmc, Varrica stupito da Musumeci: ''Non ha compreso significato responsabilità istituzioni''

Crisi Cmc

''Apprendo, ormai senza stupore, delle parole di Musumeci sulla vigilanza da parte di ANAS con riferimento alla CMC e ai cantieri della Palermo-Agrigento e della Agrigento-Caltanissetta. Ormai Ŕ un disco rotto''. Dichiarazione Adriano Varrica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/01/2019 - 17:08:22 Letto 327 volte

Dichiarazione Adriano Varrica (M5S Camera) su Musumeci e CMC: “Apprendo, ormai senza stupore, delle parole di Musumeci sulla vigilanza da parte di ANAS con riferimento alla CMC e ai cantieri della Palermo-Agrigento e della Agrigento-Caltanissetta. Ormai è un disco rotto. Da un lato accusa ANAS ignorando carte e normative vigenti, dall'altro ogni settimana arriva sul tavolo di ANAS stessa una diversa richiesta di aiuto da parte della Regione, ora su interventi puntuali su strade provinciali, ora sul monitoraggio dei ponti e dei viadotti, ora sugli interventi per l'emergenza neve. Per non parlare dei comunicati in cui Musumeci e il Governo regionale si prendono il merito degli interventi di ANAS. La cosa che colpisce di questa vecchia classe politica è che, nonostante i decenni vissuti dentro le istituzioni, non abbiano compreso cosa significhi avere la responsabilità di rappresentarle”.

