Cocaina nel sangue di due bambine abbandonate in auto

Erano state abbandonate in auto dal padre, che poi è andato a giocare alle slot machine mentre la madre si prostituiva.

Erano state abbandonate in auto dal padre, che poi è andato a giocare alle slot machine mentre la madre si prostituiva. Come se non bastasse, le due bambine di due e di otto mesi, sono risultate positive alla cocaina.

"Bisogna capire come sia stato possibile. Non sono valori del sangue compatibili al fumo passivo di cocaina. Se casuale, con le bambine che hanno ingerito cocaina, o volontario da parte di genitori la situazione resta allarmante", ha commentato il procuratore dei Minori di Brescia Emma Avezzù.

"Siamo davanti ad un caso molto grave" continua il procuratore dei minori di Brescia. "I valori della cocaina sono ancora più inquietanti dell'abbandono", dice Avezzù. La Procura dei Minori, dichiarando l'adottabilità delle minori, aveva indicato che le bambine non fossero messe in comunità con la madre.

