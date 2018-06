amerigo vespucci

Code lunghe centinaia di metri per visitare l'Amerigo Vespucci, la ''nave più bella del mondo''

L'Amerigo Vespucci è arrivata al porto di Palermo e già in tantissimi si sono messi in coda per visitare la ''nave più bella del mondo''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/06/2018 - 12:51:45 Letto 473 volte

L’Amerigo Vespucci è arrivata al porto di Palermo e già in tantissimi si sono messi in coda per visitare la “nave più bella del mondo”. La fila di persone che ieri sono accorse a vedere il veliero della marina militare era lunga già centinaia di metri: decine di palermitani, subito dopo pranzo, sono corsi alla banchina Vittorino Veneto per salire sulla regina del mare.

Le visite a bordo sono organizzate secondo orari precisi ma senza alcuna prenotazione, basta andare direttamente sulla banchina. La Vespucci, 101 metri di lunghezza, costruita nel 1931, sarà aperta alle visite a bordo per tutto il weekend: oggi dalle 11 alle 12,30 e dalle 15 alle 17,30, e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19.

La nave riprende così a navigare per svolgere la prima fase della campagna d’istruzione di quest’anno con il compito di addestrare gli allievi volontari in ferma prefissata quadriennale della scuola sottufficiali di La Maddalena. Durante il periodo, a bordo gli 82 allievi marinai, di cui 25 nocchieri e 57 tecnici di macchina, saranno impegnati in numerose attività didattiche ed addestrative.

L'Amerigo Vespucci è un veliero costruito come nave scuola per l'addestramento degli allievi ufficiali dei ruoli normali dell'Accademia navale. La decisione di costruirlo fu presa nel 1925 e il progetto fu realizzato nel 1930. La nave-scuola fu varata il 22 febbraio 1931 a Castellammare di Stabia. Dal 1946 al 1952 è stata l'unica nave scuola a vela della marina militare italiana e attualmente è la più anziana nave della Marina Militare ancora in servizio. La nave scuola, per i suoi addestramenti, si è recata in Nord Europa 37 volte, 20 in Mediterraneo, 4 in Atlantico Orientale, 7 in Nord America, 1 in Sud America e in una occasione ha circumnavigato la Terra. Inoltre, il veliero è stato ambasciatore dell'arte, della cultura e dell'ingegneria italiana in numerosi eventi (Americas'Cup in Nuova Zelanda nel 2002, Olimpiadi di Atene 2004). Le 26 vole sono di tela olona, tutte le cime di materiale vegetale e tutte le manovre sono eseguite rigorosamente a mano.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!