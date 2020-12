Covid-19

Code per lo shopping natalizio nelle grandi città, Arcuri: ''Insopportabili assembramenti''

Nelle grandi città preoccupa la folla vista per lo shopping prima di Natale o per l'aperitivo.

Nelle grandi città preoccupa la folla vista per lo shopping prima di Natale o per l'aperitivo. "Le misure messe in campo hanno l'obiettivo di evitare che si ripeta quanto è successo questa estate. I siti sono pieni dei centri con insopportabili assembramenti di persone, dobbiamo stare attenti, perchè quanto successo questa estate non accada più.

Non fateci più vedere foto come quelle di oggi: dobbiamo evitare tutti che la terza ondata abbia luogo. Sarebbe complicato iniziare la campagna delle vaccinazioni con un nuovo inasprimento della curva epidemica". Lo dice il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri da Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Fonte: Ansa

