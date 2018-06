Collegato

Collegato, Figuccia: ''Vergogna inaudita. I responsabili ne daranno conto''

Il collegato si arena e ritorna alle commissioni.

19/06/2018

Il collegato si arena e ritorna alle commissioni. "È incredibile registrare come si sia deciso di bloccare l'unico strumento che fino a questo momento il Parlamento ha prodotto in termini concreti aldilà delle poche e scarse leggi approvate”. A dirlo è il leader di Cambiamo la Sicilia Vincenzo Figuccia.

“Il collegato rappresentava una vera opportunità – prosegue Figuccia - per dare seguito ad alcune battaglie che il presidente Musumeci si è intestato insieme a questa maggioranza di governo: razionalizzazione delle partecipate, abolizione dell'ESA e ancora una serie di emendamenti che riguardavano priorità come quelli della formazione professionale e delle politiche attive del lavoro e che oggi trovano così, un'incredibile battuta d'arresto. È scandaloso che questo sia accaduto. Oggi - prosegue il deputato - una pagina nera di vergogna si abbatte si in questo parlamento. Ciò che è accaduto è davvero grave e i responsabili ne daranno conto di fronte alle tante istanze di soggetti che aspettavano risposte concrete".

