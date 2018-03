Elezioni primi risultati

Collegi uninominali in Sicilia, i primi risultati

Ecco i primi risultati nei collegi uninominali in Sicilia.

Camera

Nel collegio Palermo San Lorenzo, Aldo Penna dei 5 stelle al 48 per cento, Francesco Cascio del Centrodestra al 30, Leopoldo Piampiano del Centrosinistra al 13, Erasmo Palazzotto al 4.

A Palermo Libertà, Giorgio Trizzino M5s al 41 per cento, Ada Terenghi del Centrodestra al 29, Milena Gentile del Centrodestra al 18 e Antonella Monastra di Leu al 4.

A Palermo Settecannoli, Roberta Alaimo dei 5 stelle al 48, Antonello Antinoro del Centrodestra al 33, Silvio Moncada del Centrosinistra all'11 e Filippo Occhipinti di Leu al 3.

A Bagheria, Vittoria Casa dei 5 stelle è al 45, Carolina Varchi del Centrodestra al 36, Franco Vasta del Centrosinistra al 12 e Rosa Laplena di Leu al 2.

Nel collegio di Messina vince il 5 stelle Francesco D'Uva con il 48 per cento, doppiati Pietro Navarra del centrosinistra e Matilde Siracusano del centrodestra. A Catania vince la 5 stelle Laura Paxia, con il 47 per cento, davanti a Manlio Messina del centrodetsra (32 per cento) e Giuseppe Berretta del centrosinistra (13 per cento).

A Monreale il grillino Chiazzese (47 per cento) supera Saverio Romano del centrodestra (37) e Salvo Lo Giudce del centrosinistra (9).

A Marsala vince la testimone di giustizia dei 5 stelle Piera Aiello (52 per cento) contro Tiziana Pugliese del centrodestra (24) e Pamela Orru' del centrosinistra (14).

A Mazara del Vallo la 5 stelle Vita Marcingiglio è al 54 per cento, Francesca Intorcia del centrodestra al 24.

A Gela, Dedalo Pignatone dei 5 stelle 51, Giuseppe Federico del Centrodestra 31, Santina Augello del Centrosinistra all'11, Franca Gennuso di Leu al 2.

Ad Agrigento, Michele Sodano dei 5 stelle al 51 per cento, Calogero Pisano del Centrodestra al 30, Giuseppe Sodano del Centrosinistra all'11.

Nel collegio di Barcellona Pozzo di Gotto, Alessio Villarosa dei 5 stelle al 42, Maria Tindara Gullo Centrodestra 35, Natalia Cimino Centrosinistra 17, Francesca Pietropoalo di Leu al 3.

A Enna, Andrea Giarrizzo dei 5 stelle è al 48, Carmelo Lo Monte del Centrodestra al 28, Fabio Venezia del Centrosinistra al 16, Lillo Maria Colaleo di Leu al 4. A Ragusa, Marialucia Lorefice dei 5 stelle è al 51, Valeria Zorzì del Centrodestra 27, Venera Padua del Centrosinistra al 14 e Rosetta Noto di Leu al 3.

Ad Acireale, Giulia Grillo dei 5 stelle al 46, Basilio Catanoso del Centrodestra al 35, Nicola D'Agostino del Centrosinistra al 12, Matilde Riccioli di Leu al 2.

Nel collegio di Misterbianco, Simona Suriano dei 5 stelle è al 49 per cento, Giovanni Pistorio del Centrodestra al 30, Luca Sammartino del Centrosinistra al 13 e Luca Barbato di Leu al 3.

Nel collegio di Paternò, Eugenio Saitta dei 5 stelle è oltre il 50 per cento, Giuseppe Lombardo del Centrodestra è al 31, Maria Grazia Pannitteri del Centrosinistra all'11 e Valentina Borzì di Leu al 2.

Nel collegio di Avola, la 5 stelle Maria Marzana è al 52 per cento, Daniela Armenia del Centrodestra al 29, Giovanni Giuca del Centrosinistra al 13, Paolo Randazzo di Leu al 2.

A Siracusa, Paolo Ficara dei 5 stelle sfiora il 60 per cento, Nicoletta Piazzese del Centrodestra è al 21, Sofia Amoddio del Centrosinistra all'11, Cristina De Caro di Leu al 2.



Senato

Nel Collegio Palermo Resuttana San Lorenzo Steni Di Piazza dei 5 stelle al 43 Giulio Tantillo del Centrodestra 30 per cento Teresa Piccione del Centrosinistra 16, Pietro Grasso di Liberi e uguali al 5,71.

Nel Collegio Palermo-Bagheria Loredana Russo dei 5 stelle al 46, Esterina Bonafede del centrodestra al 34, Mario Cicero del Centrosinistra al 13, Nadia Spallitta di Leu al 3.

Nel collegio di Marsala Franco Mollame M5s 48 Toni Scilla del Centrodestra 33, Paolo Ruggirello del centrosinistra al 12, Mariella Maggio (Leu) 2,67.

Collegio di Agrigento, Rino Marinello M5s 53, Vincenzo Giambrone Centrodestra 28, Maria Iacono Centrosinistra 12, Calogero Zammuto Leu 2.

Collegio di Gela Pietro Lorefice M5s 47, Giovanna Candura Centrodestra 32, Annalisa Petitto Centrosinistra 14, Angelo Marotta Leu 3.

Collegio Messina Grazia D'Angelo M5s 43, Urania Papatheu Centrodestra 32, Fabio D'Amore Centrosinistra 18, Gaetano Tirrito Leu 3.

Collegio Acireale Tiziana Drago M5s 47, Angelo Attaguile Centrodestra 33, Giovanni Burtone Centrosinistra 14, Leo Micali Leu 2.

Collegio di Catania Nunzia Catalfo M5s 47, Raffaele Stancanelli Centrodestra 32, Valeria Sudano Centrosinistra 13, Ambra Monterosso Leu 3.

Collegio di Siracusa Pino Pisani M5s 52, Mariella Muti Centrodestra 27, Alessandra Furnari Centrosinistra 13, Franca Antoci Leu 3.

