Collegio dei Revisori boccia piano assunzioni Rap. Gelarda: ''Assunzioni necessarie. Caruso faccia un passo indietro''

''Non è giusto illudere le persone e rischiare che il concorso venga bloccato o addirittura annullato. Sarebbe una tragedia per tutti coloro che partecipano, ma anche per la città e per l'azienda'', ha dichiarato Igor Gelarda.

"Le assunzioni alla Rap sono assolutamente necessarie, dato che è un'azienda in grosse difficoltà che ha bisogno di nuovi operatori. Su questo la Lega non ha dubbi. Il problema è che i vertici Rap sembrano avere combinato un grosso pasticcio bandendo un concorso che, secondo il Ragioniere Generale e secondo il collegio dei revisori dei conti, non poteva essere bandito. Come temevamo mancano infatti una serie di atti necessari che coinvolgono il consiglio comunale. Non è giusto illudere le persone e rischiare che il concorso venga bloccato o addirittura annullato. Sarebbe una tragedia per tutti coloro che partecipano, ma anche per la città e per l'azienda. A questo punto l'unica cosa giusta che dovrebbe fare Caruso è dimettersi e lasciare spazio a qualcuno che sappia gestire meglio di lui, senza proclami, l'azienda. Si ai concorsi nelle aziende partecipate del Comune di Palermo, no alle campagne elettorali fatte sulla pelle dei palermitani, dei disoccupati e dei servizi delle aziende".



Lo ha detto il consigliere Igor Gelarda, capogruppo Lega a Palazzo delle Aquile.

