Collettore fognario in via Roma, ''Lavori conclusi entro il 31 ottobre''

Il controverso e discusso cantiere all'angolo con via Guardione ha finalmente una data di chiusura

Pubblicata il: 28/06/2018

Un cantiere dal continuo e tortuoso andamento in salita, quello del collettore fognario in via Roma all'angolo con via Guardione, tanto da suscitare indignazione tra i cittadini e diatribe tra le parti coinvolte. Ieri finalmente sono arrivate le date certe della fine dei lavori, e non sono quelle inizialmente previste.

Lavori terminati entro il 31 ottobre: questa è la promessa "strappata" alla direzione dei lavori dopo un incontro tra l’assessore alla Rigenerazione Urbanistica e Urbana Emilio Arcuri, il Rup e i tecnici comunali. In occasione dell'incontro. Su indicazione dell’amministrazione comunale, alla direzione dei lavori è stato ordinato di far aggiornare all’appaltatore il cronoprogramma, prevedendo anche l’eventuale ricorso a più turni giornalieri di lavoro o all’estensione delle giornate lavorative anche a prefestivi e festivi.

Una corsa contro il tempo e contro i disagi dunque, un'altra dopo quella per la realizzazione dei lavori di manutenzione del Ponte Corleone. Il cantiere del collettore fognario di via Roma è al centro di polemiche già da mesi, dopo che, trovati dei cavi negli scavi del cantiere, l'amministrazione comunale e Telecom si erano passate la "patata bollente" della responsabilità per i ritardi della conclusione dei lavori.

