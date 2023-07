Mattarella-Meloni

Colloquio Mattarella-Meloni, si è discusso su Ucraina, Africa, Pnrr e giustizia

Secondo fonti del Colle, il colloquio è stato ''cordiale, costruttivo e ad ampio raggio'', si è discusso di tutti i temi dell'agenda di governo.

E' durato circa un'ora un colloquio tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

L'incontro si è svolto nello studio alla Vetrata, dopo il Consiglio supremo della Difesa che si è tenuto al Quirinale. Secondo fonti del Colle, il colloquio è stato "cordiale, costruttivo e ad ampio raggio", si è discusso di tutti i temi dell'agenda di governo, quindi anche di giustizia, argomento che in questi giorni è stato oggetto di polemiche tra governo, maggioranza e opposizione.

Nel corso del Consiglio supremo della Difesa, il premier, "ha illustrato gli esiti del vertice Nato di Vilnius - si legge in una nota. -. Il Consiglio ha, successivamente, esaminato la situazione della guerra in Ucraina e ha ribadito la ferma condanna dell'aggressione operata dalla Federazione Russa e il sostegno all'Ucraina nella sua difesa contro l'invasore".

"Nell'attuale e nel futuro scenario internazionale, difesa e sicurezza devono essere considerati obiettivo comune per le istituzioni della Repubblica, sulla base di una strategia di sicurezza nazionale, predisposta dal governo e approvata dal Parlamento. L'Italia - aggiunge la nota - intende assumere una forte iniziativa per richiamare l'attenzione piena dell'Unione europea e della Nato sull'Africa per promuovere il consolidamento politico, sociale ed economico di quel Continente, senza il quale non è possibile garantire la sicurezza dell'Ue e quindi della Nato stessa".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: GOVERNO

