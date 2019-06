maxi-risarcimento

Colpa di una buca, ciclista paralizzato risarcito dal comune di Palermo

Il Comune di Palermo condannato a pagare un maxi-risarcimento a un uomo di 47 anni rimasto paralizzato a causa di una buca.

Pubblicata il: 19/06/2019

Il Comune di Palermo condannato a pagare un maxi-risarcimento, da quasi 1 milione di euro, a un uomo di 47 anni rimasto paralizzato a causa di una buca.

L’incidente risale alla primavera del 2013, in via Serradifalco. Il ciclista non si è accorto di una buca, peraltro non segnalata, all'incrocio con via Lavaggi, e c'è finito dentro.

A causa della caduta l'uomo ha avuto conseguenze gravi: finito in sedia a rotelle, con le funzioni vitali compromesse e un'autonomia fisica molto limitata.

Per il risarcimento, 958 mila 584 euro, il Consiglio comunale ha autorizzato un debito fuori bilancio.

