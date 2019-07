mafia

Colpo al clan di Brancaccio, 25 arresti

Venticinque arresti sono in corso in un blitz della squadra mobile di Palermo.

02/07/2019

Colpo al clan di Brancaccio. Venticinque arresti sono in corso in un blitz della squadra mobile di Palermo. Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata, incendio, trasferimento fraudolento di valori aggravato, autoriciclaggio, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e contrabbando di tabacchi lavorati. Sequestrati beni per un milione di euro.

Le indagini della squadra mobile di Rodolfo Ruperti, il blitz è stato battezzato Maredolce2, hanno fatto luce su una delle famiglie chiave di Cosa nostra, quella di corso dei Mille. I nuovi capi erano Fabio Scimò e Salvatore Testa, volti noti di Cosa nostra e già condannati per associazione mafiosa. La droga, il business delle slot machine, il controllo di alcune case di riposo, le immancabili estorsioni sono soltanto alcuni degli interessi perseguiti dagli affiliati e documentati dalle indagini dei poliziotti, coordinati dalla Dda della procura di Palermo. Anche i piccoli criminali agivano sotto l'autorità mafiosa.





