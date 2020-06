mafia

Colpo alla mafia della Noce, Orlando: ''Non lasciamo imprese e famiglie in balia dei criminali''

''E' fondamentale che lo Stato dia segnali di presenza, con interventi mirati di sostegno alle imprese e alle famiglie che non possono essere lasciate in balia di criminali e sfruttatori'', ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando.

"L'operazione che ha colpito le famiglie mafiose della Noce conferma i rischi da più parti evidenziati nei giorni scorsi rispetto al fatto che la crisi economica che ha colpito centinaia di aziende e migliaia di famiglie possa essere terreno fertile per gli affari della mafia e perché questa riconquisti spazi di territorio e controllo sociale persi in questi anni.

Proprio per questo sono doppiamente grato agli inquirenti e alle forze dell'ordine per un intervento tempestivo, utile a dare un importante segnale di presenza dello Stato sul territorio.

E' fondamentale che lo Stato dia segnali di presenza, unendo all'azione repressiva anche quella della prevenzione, che in queste ore è segnatamente quella economica e sociale, con interventi mirati di sostegno alle imprese e alle famiglie che non possono essere lasciate in balia di criminali e sfruttatori". Lo ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando.

