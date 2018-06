furto

Colto sul fatto mentre rubava scooter, palermitano in manette

L'uomo è stato sorpreso mentre si impossessava del ciclomotore, in via Imperatore Federico

Pubblicata il: 27/06/2018

Ieri i carabinieri della stazione Falde hanno arrestato Erasmo Pumo, palermitano classe 1982, colto in flagranza di reato durante il furto di uno scooter.

L’uomo è stato sorpreso in via Imperatore Federico mentre si impossessava di uno scooter di proprietà di una donna 46enne, residente in un condominio poco distante.

Il ciclomotore è stato restituito alla proprietaria e Pumo, giudicato con la formula del rito abbreviato, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

