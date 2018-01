Piersanti Mattarella

Commemorazione Mattarella, Orlando: ''Un uomo che faceva politica per la società''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/01/2018 - 12:32:03 Letto 374 volte

Si è svolta questa mattina in via Libertà la commemorazione di Piersanti Mattarella, nel 38mo anniversario della sua uccisione. Davanti la lapide che ricorda il sacrificio del presidente della Regione Siciliana, sono state apposte delle corone di fiori. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, i figli Maria e Bernardo Mattarella, il presidente del Senato Pietro Grasso, il presidente della Regione Nello Musumeci, il sindaco Leoluca Orlando, il prefetto Antonella De Miro, l'assessore all'economia Gaetano Armao, i deputati regionali Giuseppe Lupo e Riccardo Savona oltre alle più alte cariche militari.

"A distanza di tantissimi anni – ha detto il sindaco Orlando – la figura di Piersanti Mattarella appare sempre più come quella di un profeta della possibilità di fare politica in Sicilia a servizio della comunità e contro l'illegalità. Piersanti ha dimostrato di essere uno straordinario uomo ed uno straordinario politico con una visione delle istituzioni e del loro ruolo nella società molto più moderna ed innovativa rispetto a quella dei tempi in cui ha vissuto, in cui era "normale" che lo Stato avesse il volto della mafia e la mafia il volto dello Stato. Non stupisce che a quella politica rivoluzionaria sul piano etico e sul piano materiale abbiano risposto in modo violento e coordinato la mafia e l'eversione neofascista. Un motivo in più per proseguire nel suo impegno e per chiedere che sulla sua morte sia fatta luce e giustizia".

