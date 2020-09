strage Dalla Chiesa

Commemorazione strage Dalla Chiesa: figli assenti a Palermo

Non ci sarà nessuno dei tre figli alla commemorazione per la strage di via Isidoro Carini, a Palermo.

Non ci sarà nessuno dei tre figli, oggi, a Palermo, alla commemorazione per la strage di via Isidoro Carini, a Palermo, in cui il 3 settembre del 1982 furono uccisi il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. A darne conferma all'Adnkronos è il figlio Nando Dalla Chiesa. "Io, purtroppo, non potrò esserci perché sono bloccato a Milano dove stanno per iniziare le lezioni all'università, mia sorella Rita sarà a Roma e mia sorella Simona a Catanzaro". Sarà presente, invece, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, oltre al comandante generale dei Carabinieri, Giovanni Nistri.

"Oggi il decoro delle istituzioni troppo spesso sembra dimenticato. Le istituzioni non sono un giocattolo. Mio padre avrebbe sgridato, se fosse stato vivo, diversi esponenti istituzionali. E non parlo solo di politici. Quest'anno abbiamo visto tanti spettacoli inverecondi..". E' l'atto di accusa di Nando Dalla Chiesa.

Oggi a Palermo ci sarà una messa e una cerimonia, come ogni anno, sul luogo della strage.

