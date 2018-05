dichiarazioni

Commissario UE shock: ''I mercati insegneranno agli italiani a votare''. Dalla politica ferma condanna

In un'intervista che andrà in onda stasera in Germania, il tedesco Oettinger avrebbe usato la frase ''politicamente scorretta'' alla luce delle conseguenze del non-governo gialloverde

Pubblicata il: 29/05/2018

Foto di Jacques Grießmayer - Opera propria, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3329577

In queste ore lo spettro dello spread è tornato sull'Italia, e il differenziale btp-bund ha iniziato un decollo senza freni attestandosi ben oltre i valori record del 2013. E tra le conseguenze obiettive del tracollo dell'ipotetico governo Cinque Stelle Lega, e il malcontento generale nato in Europa per le vicende che hanno coinvolto il cosiddetto "anti-euro" Paolo Savona, il commissario UE al Bilancio Günther Oettinger non si è risparmiato un colpo durissimo: "I mercati insegneranno agli italiani a votare nel modo giusto", avrebbe detto il tedesco alla tv Dwnews in un'intervista prevista in onda stasera nella versione integrale.

Condanne imparziali da tutto il panorama politico italiano. Matteo Salvini, leader della Lega, commenta la vicenda con sdegno e rilancia a viso aperto: "Se non è una minaccia questa. Io non ho paura", scrive Salvini su Twitter.

I parlamentari europei del Movimento Cinque Stelle chiedono al presidente della Commissione UE Jean-Claude Juncker di smentire immediatamente Oettinger, considerando le sue parole "di una gravità inaudita" e "la prova delle evidenti manipolazioni che la democrazia italiana ha subito negli ultimi giorni", come si legge in una nota del capo delegazione Laura Agea.

Anche Maurizio Martina, reggente del Partito Democratico, condanna su Twitter il gesto "politically uncorrect" del commissario europeo, rivendicando la totale arbitrarietà delle scelte del popolo italiano: “Nessuno può dire agli italiani come votare. Meno che mai i mercati. Ci vuole rispetto per l’Italia”, è il monito del segretario Pd.

